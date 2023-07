Phénomène au cinéma – Les ados, cibles privilégiées des films d’horreur À l’occasion de la sortie de «La main», retour sur ces franchises horrifiques à succès qui ont fait main basse sur les jeunes spectateurs. Pascal Gavillet

Les films d’horreur, ce n’est pas pour les adultes. Sauf exception. Chaque année, durant les vacances, ou parfois même au cœur de l’année, on voit ainsi surgir des films ou franchises horrifiques dont la cible est clairement identifiée. Ces produits, rarement enthousiasmants sur le plan artistique, là aussi sauf exception, visent essentiellement un public ado amateur de sensations fortes qui en raffole, aime se faire peur, voire carrément flipper lorsque l’affaire est réussie. Ces films sont légion et on ne va pas chercher à les énumérer tous, ce serait aussi vain que fastidieux.

À l’occasion de la sortie de «La main», petit film horrifique qui a créé le buzz à Sundance en début d’année (lire ci-dessous), on peut quand même rappeler quelques exemples. «Insidious» met en présence une famille et des entités maléfiques cherchant à intégrer les corps des humains. Calquée sur les thèmes de l’envoûtement et de la possession, la franchise, depuis son premier volet en 2010, remporte un succès fracassant. Les quatre suites qui ont été réalisées n’ont fait que le confirmer. La cinquième est d’ailleurs sortie début juillet et est toujours à l’affiche.

Triomphe du «found footage»

La série des «Paranormal Activity», pour l’instant composée de sept épisodes, table sur la manifestation de phénomènes surnaturels survenant dans une maison. L’ensemble se présente comme un faux documentaire et la mise en scène se retranche derrière le found footage, c’est-à-dire la récupération supposée de pellicules extérieures ensuite montées ensemble (comme dans «Le projet Blair Witch» et, dans une certaine mesure, dans le génial «[REC]»). En 2009, le premier volet, alors sans générique – c’est un créateur de jeux vidéo qui y est pourtant crédité comme réalisateur – avait généré un gros buzz. Le film avait même remporté le Teen Choice Award du meilleur film d’horreur, ce qui en dit long sur son public, teen signifiant ado.

Plus violente, la franchise «Saw» a surgi en 2004 et s’est ensuite déclinée en neuf volets. Elle est centrée sur un tueur en série qui piège ses victimes en leur infligeant des jeux mortels dont elles ne peuvent survivre qu’au prix d’immenses douleurs (par exemple en se sciant la jambe, pour citer la scène d’ouverture du premier film). Chaque épreuve comporte des tortures de plus en plus élaborées.

Derrière la caméra, on retrouve James Wan, réalisateur et producteur récurrent de plusieurs des franchises citées dans ce texte. Chacun des volets de «Saw» décline de nouvelles tortures, et son public n’attend rien d’autre. Sans se lasser. La franchise est même loin d’être enterrée, puisqu’un dixième volet est annoncé pour octobre. Notons par ailleurs que les ados consommateurs du premier «Saw» ont aujourd’hui près de 40 ans. Le flambeau s’est-il transmis? Trop tôt pour le dire, mais toujours est-il que la franchise a forcément conquis de nouvelles générations.

Les crimes devenus légaux

La remarque vaut aussi pour «American Nightmare», dont le premier volet remonte à 2013. L’idée, faute de subtilité, est originale. Dans un avenir proche, une organisation politique autoritaire et misant tout sur la police a pris le pouvoir aux États-Unis. Et parmi leurs amendements, il est établi que chaque année, durant douze heures, période surnommée «La purge», tous les crimes, meurtres inclus, deviennent légaux. Terrifiant, voire écœurant! Les nombreux thèmes sous-jacents parsemant ces films en forme de jeux de massacre n’empêchent pas le spectateur d’apprécier l’affaire au premier degré. Cinq volets ont vu le jour. Le dernier se déroule en 2048. Le concept a également engendré une série.

Sur les chasseurs de fantômes et de démons, la série des «Conjuring» (neuf films) a également son importance et son succès. Elle aborde différents cas ou dossiers et se ramifie en sous-franchises comme «Annabelle» ou «La nonne». Sans entrer dans le détail, il faut ajouter que la plupart sont des succès, sans d’ailleurs forcément se suivre. Il en va de même avec tous les films mettant en scène exorcistes et exorcismes. Comme il ne s’agit pas vraiment d’une franchise, leur classement n’est pas aisé.

Glissement de public

Mais ce qu’il y a de curieux, c’est que le film à l’origine de tout, soit «L’exorciste», de William Friedkin, était en 1973 strictement réservé aux adultes, que les malaises durant les projections étaient courants, et qu’un parfum de scandale avait à cause de cela entaché sa sortie. Le glissement d’un public à l’autre, des adultes aux ados, a dû se produire dans le courant des années 70, avec l’arrivée des différents «Vendredi 13», puis des suites à «Massacre à la tronçonneuse», puis des parodies avec le balafré Freddy Krueger, et ainsi de suite. Comment l’expliquer? Sans doute par la démocratisation du cinéma, qui deviendra le loisir du samedi soir (donc des jeunes) par excellence, alors que, dans les années 60, les adultes se le réservaient.

On peut malgré tout constater que la plupart des titres cités ne franchissent pas les limites de l’insoutenable. Un film comme «Hostel» (2005), qui fantasmait sur des touristes se payant des personnes pour les torturer et les tuer, était en revanche plutôt limite. En témoigne le courrier que nous avions reçu au journal lors de la sortie du premier volet. Pour cette raison, les films plus extrêmes que tous ceux des franchises mentionnées ne sortent pas en salles et sont de toute façon hors sujet.

