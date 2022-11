Infection au SARS-CoV-2 – Les adolescents plus à risque que les enfants de développer un Covid long Les HUG et l’UNIGE ont mené une étude sur les séquelles du Covid-19. Près de 14% des adolescents infectés présentent au moins un symptôme persistant. Aurélie Toninato

Les participants à l’étude souffrant de Covid long présentent en majorité des troubles de la concentration et digestifs. KEYSTONE

Les adolescents sont plus à risque que les enfants de développer un Covid long, montre une étude genevoise. On savait déjà que le syndrome post-Covid n’épargnait pas les enfants. Mais l’affection, caractérisée par des symptômes persistant au-delà de douze semaines après l’infection et ne pouvant pas être expliqués par d’autres causes, était jusqu’ici peu étudiée pour cette catégorie d’âge.