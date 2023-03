Étude d’Addiction Suisse – Les adolescents consomment toujours plus de nicotine Dans sa nouvelle étude sur les 11-15 ans, la fondation est préoccupée par une hausse de la consommation d’alcool et de la cigarette dès 13 ans.

Chez les 14 et 15 ans, on observe de fortes hausses pour la consommation de produits du tabac et/ou de la nicotine, excepté la cigarette conventionnelle. KEYSTONE

À 15 ans, les écoliers en Suisse ont essayé presque toutes les substances psychoactives. Les évolutions à la hausse pour l’alcool et la cigarette conventionnelle dès 13 ans sont préoccupantes, souligne Addiction Suisse dans sa 10e étude nationale quadriennale.

Les consommations sont le plus souvent expérimentales ou sporadiques, mais les usages fréquents et les mélanges de produits impliquant des médicaments se retrouvent chez une minorité non négligeable, écrit Addiction Suisse lundi en présentant sa 10e étude nationale représentative multithèmes Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique.

En 2022, les consommations de substances psychoactives ont augmenté rapidement entre 11 et 15 ans. Les écoliers de 15 ans sont très minoritaires à n’en avoir consommé aucune dans leur vie. La consommation d’alcool chez les 11 à 15 ans et de cannabis illégal chez les 14 et 15 ans est assez stable par rapport à 2018, mais à un niveau élevé.

Hausse des produits de tabac

Chez les 14 et 15 ans, on observe de fortes hausses pour la consommation de produits du tabac et/ou de la nicotine, excepté la cigarette conventionnelle. L’accès à l’alcool et à la cigarette conventionnelle est toujours plus aisé malgré les interdictions de vente aux mineurs. D’une manière générale, les écarts entre les filles et les garçons tendent à se réduire.

Pour son enquête, Addiction Suisse a interrogé 74,2% des 857 classes de 5e à 9e années de programme (7e à 11e années HarmoS). Celles-ci ont été sélectionnées au hasard. Au total, cela représente 9345 élèves de 11 à 15 ans.

ATS

