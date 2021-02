Action coup de poing – Les acteurs culturels occupent les villes avec un slogan punk Les professionnels de la culture tirent à nouveau la sonnette d’alarme et se mobilisent dans huit villes romandes ce samedi à 15 h. Natacha Rossel

Le 1er décembre, les acteurs culturels ont formé une haie d’honneur à l’arrivée des députés du Grand Conseil. KEYSTONE

«No culture, no future». Les acteurs culturels brandiront un slogan aux accents punk ce samedi dans huit villes de Suisse romande, dont quatre vaudoises (Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon). Onze mois jour pour jour après la première annonce de fermeture des salles de spectacle, cinémas et musées, les professionnels de ce secteur sinistré tirent à nouveau la sonnette d’alarme à travers une lettre ouverte signée par une trentaine d’associations et collectifs, et soutenue par une kyrielle de théâtres, lieux musicaux, festivals, musées ou cinémas. Leur action coup de poing aura lieu à 15 h pendant quinze minutes.

«Les conséquences des arrêts à répétition du secteur culturel sont dramatiques.» Extrait de la lettre ouverte

Leurs revendications se déclinent en trois volets: une réouverture rapide des lieux, une reconnaissance du statut de travailleur de la culture au niveau fédéral, et un renforcement des soutiens financiers et aides administratives. Les mots employés dans la lettre sont lourds de sens. Extrait: «Les conséquences des arrêts à répétition du secteur culturel sont dramatiques: de la fermeture des lieux culturels et l’annulation de festivals découlent des annulations de spectacles, concerts ou expositions qui, à leur tour, font courir les travailleur·euses culturel·les à la ruine économique.»

Sondage pessimiste

Pour rappel, les chiffres dévoilés cette semaine dans un sondage réa­lisé par la task force Culture Romande auprès de 270 entreprises culturelles et 513 professionnels des arts vivants confirment la morosité ambiante: 43% des sondés envisagent d’abandonner leur métier pour des raisons financières.

Les multiples mobilisations du secteur culturel ne semblent donc pas avoir porté leurs fruits. Au printemps 2020, plus de 800 lieux culturels se paraient de lumières rouges pour clamer leur désarroi; en décembre, le collectif vaudois Sans Culture Le Silence publiait une série de photos sous la bannière #sansculturelesilence, action symbolique suivie d’une haie d’honneur à l’arrivée des députés du Grand Conseil.