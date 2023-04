Abus sexuels – Les actes du gourou d’Orbe à nouveau auscultés en justice Nouvelles victimes, mêmes accusations: le thérapeute qui purge sa peine pour avoir profité de plus de 20 patientes comparaît dans un nouveau procès. Flavienne Wahli Di Matteo

Le presque septuagénaire purge une peine de 13 ans et demi pour des faits identiques à ceux qui le conduisent une nouvelle fois, ce printemps, devant la Cour correctionnelle d’Yverdon. DR

On en vient à se demander si le robinet des accusations va un jour se tarir. Et si le flot des horreurs subies par des dizaines de femmes alors qu’elles croyaient consulter un thérapeute cessera d’épaissir les classeurs de la justice vaudoise. Condamné en 2020 pour une multitude d’abus sexuels infligés à ses patientes, celui que la presse a surnommé le «gourou d’Orbe» est sorti de la geôle où il purge 13 ans et demi de prison ce lundi, pour se retrouver à nouveau devant les juges de correctionnelle du Nord vaudois.