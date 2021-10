Incivilités – Les actes de violence à l’égard des pompiers genevois se multiplient La Ville et les communes ont pris des mesures pour mieux protéger les hommes du feu face à ce phénomène. Chloé Dethurens

Depuis 2018, les pompiers, volontaires ou professionnels, sont de plus en plus régulièrement la cible de violences de la part de jeunes, parfois mineurs. LAURENT GUIRAUD

Des jets de cailloux, de mortiers, des insultes et des crachats. Depuis quelques années, les pompiers, volontaires ou professionnels, sont la cible de violences de la part de jeunes parfois mineurs. Pour endiguer ce phénomène qui inquiète les troupes et les autorités, la Ville de Genève et plusieurs communes ont pris des mesures, en collaboration avec le Service d’incendie et de secours (SIS). Certaines seront déjà en vigueur lors du prochain Halloween, fête durant laquelle les vandales antiuniformes sont souvent de sortie.