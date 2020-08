Suisse – Les accords avec l’UE de nouveau mis à rude épreuve L’enjeu de la votation du 27 septembre va beaucoup plus loin que la libre circulation honnie par l’UDC. Une clause guillotine la lie à six autres accords bilatéraux.

Un «oui» à l’initiative «pour une immigration modérée» le 27 septembre signifierait la fin des accords bilatéraux avec l’Union européenne. KEYSTONE

Les relations avec l’Union européenne sont une nouvelle fois sur le ballant. Les Suisses décideront le 27 septembre s’ils veulent mettre fin à la libre circulation. Les premiers sondages sont favorables aux europhiles, mais un renversement de situation ne peut être exclu.

L’initiative «pour une immigration modérée» serait rejetée par une majorité des votants, entre 56% et 61%, d’après des sondages de Tamedia et de la SSR. Les jeux ne sont pas pour autant faits. L’impact de la crise du coronavirus sur les emplois inquiète de nombreux ménages. Et le succès inattendu de l’UDC le 9 février 2014 est encore dans tous les esprits. Le peuple avait alors accepté du bout des lèvres son initiative «contre l’immigration de masse».

Jugeant la mise en œuvre du texte insuffisante, le parti et l’Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) avaient remis le couvert. L’initiative dite «de limitation» demande que la Suisse règle de manière autonome son immigration. Elle veut notamment en finir avec la libre circulation avec l’UE qui met, selon les initiants, sous pression le marché du travail, les services sociaux ou encore les infrastructures.

Travailleurs jeunes et âgés craignent d’être poussés dehors par des étrangers moins chers, dénonce l’UDC. Outre un dumping salarial, l’immigration «incontrôlée» provoque également une hausse des coûts de l’assurance-chômage et des loyers, une surcharge des trains et des routes, ainsi qu’un bétonnage accru des paysages ruraux.

Besoin de travailleurs étrangers

Des arguments réfutés par le camp du «non». La libre circulation et la voie bilatérale sont bénéfiques à la place économique et scientifique suisse, ont martelé le gouvernement, les autres partis, les employeurs et les syndicats.

Les entreprises suisses font face à un manque de main-d’œuvre qualifiée et ont besoin des travailleurs étrangers, ont-ils insisté. La pandémie de Covid-19 l’a démontré. Près d’un tiers du personnel des hôpitaux et des maisons de retraite viennent des pays voisins.

Le Conseil fédéral rappelle par ailleurs avoir déjà pris des mesures pour promouvoir la main-d’œuvre présente en Suisse. Les chômeurs en fin de droits de plus de 60 ans devraient recevoir une prestation transitoire pour couvrir leurs besoins vitaux jusqu’à la retraite. Le Parlement a approuvé le projet. Un référendum a toutefois été lancé par des membres de l’UDC.

Plusieurs autres mesures ont aussi été prises pour augmenter les chances des travailleurs âgés sur le marché de l’emploi. Mentorat, formations et perfectionnements sont notamment prévus. Les professions affichant un taux de chômage important doivent quant à elles d’abord réserver leurs postes vacants aux chômeurs en Suisse.

Salaires indemnes

L’arrivée de travailleurs étrangers n’a en outre pas eu d’impact négatif sur les salaires, notent les opposants. Entre 2008 et 2018, le salaire médian des Suisses a crû de 0,8%, selon un rapport du Secrétariat d’Etat à l’économie. Il se situait à 6873 francs en 2018, soit supérieur de 5,1% au salaire médian de tous les salariés pris ensemble.

Une évolution que les syndicats expliquent par les mesures d’accompagnement. Avec la gauche, ils estiment que l’initiative vise surtout à déréguler le marché du travail et à faire pression sur les salaires en abolissant ces mesures.

«Brexit suisse»

L’enjeu de la votation va effectivement beaucoup plus loin que la libre circulation. Une clause guillotine la lie à six autres accords bilatéraux. L’accord-cadre avec l’UE serait également ébranlé. Un «oui» à l’initiative serait «un Brexit suisse», a pointé la ministre de la Justice Karin Keller-Sutter.

Une réalité qui inquiète peu l’UDC. Le parti doute que l’UE mette fin à des accords bilatéraux, dont elle profite aussi largement. Et même si une résiliation avait lieu, cela ne signifierait pas la «chute de la Suisse». Divers accords de libre-échange et des ententes avec l’Organisation mondiale du commerce suffisent pour maintenir en vie l’économie d’exportation suisse, à ses yeux.

Les opposants prédisent au contraire de grosses pertes. Plus de la moitié du commerce extérieur suisse s’écoule en Europe et 65% des importations en proviennent. Or, le marché européen serait fortement restreint.

Si l’initiative est adoptée, le Conseil fédéral aura un an pour renégocier la libre circulation. Sans accord, le texte devra être résilié unilatéralement dans les trente jours.

ATS/NXP