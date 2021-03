Précarité – Les abris PC ferment définitivement et mettent 100 personnes de plus à la rue Le Collectif d’associations en faveur de l’urgence sociale tire à nouveau la sonnette d’alarme. Le dispositif municipal va se réduire au lieu de s’étoffer. Explications et réaction de la Ville. Thierry Mertenat

Des gens viennent de passer tout un hiver dehors. Pour eux comme pour ceux qui demain devront quitter les abris, l'avenir s'assombrit encore dans notre ville. MAGALI GIRARDIN

Ils ont la mine préoccupée et cela se voit même derrière les masques. L’inquiétude que les membres du Collectif œuvrant en faveur de l’urgence sociale (CausE) souhaitent rendre publique, ce vendredi matin en conférence de presse, touche à ce qui se passe aujourd’hui. De l’information au présent, pas de la communication pour un futur désincarné.

Le dispositif mis en place pour accueillir les plus démunis se verra en effet dès demain amputé d’une part essentielle de sa prestation. Soit la fermeture au 31 mars des abris PC de la Ville de Genève, Châtelaine (Rive droite) et Richemont (Rive gauche), d’une capacité de 50 lits chacun. «C’est donc une nouvelle fois une centaine de personnes, principalement des hommes seuls, qui se retrouvera à la rue et sans option de mise à l’abri humanitaire immédiate», déclarent, dans une prise de parole commune, la directrice du CausE, Aude Bumbacher, et son président, Fabrice Roman.