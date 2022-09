Guerre en Ukraine – Les abris antiatomiques plus d’actualité que jamais La thématique des abris était centrale dans les années 70. Puis la paix s’est installée et ce thème a perdu en importance. Jusqu’à la guerre en Ukraine et les menaces de Vladimir Poutine de recourir à l’arme nucléaire. Mélanie Blanc

La loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) stipule que «chaque habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation». KEYSTONE

Le déclenchement des hostilités entre l’Ukraine et la Russie, au début de l’année, a mis en lumière une pièce qui était, jusque-là, bien cachée aux sous-sols de la plupart de nos immeubles et maisons: les abris antiatomiques. La menace d’une guerre ou d’un accident nucléaire suscite, depuis lors, nombre de questions. Y a-t-il suffisamment de places dans ces abris pour tout le monde? Où aller si une alarme se déclenche? Autant d’interrogations qui ne nous effleuraient plus l’esprit depuis bien longtemps.



En Suisse, la question des abris est devenue un thème central à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, en pleine période de guerre froide entre l’Occident et le bloc de l’Est. Le risque d’un conflit armé pousse les autorités à imposer, depuis 1963, la construction d’un abri de protection civile dans chaque nouvelle habitation. Aujourd’hui encore, la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) stipule, à l’article 60, que «chaque habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation».