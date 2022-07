Perle de trottoir (4/5) – Les abribus sous canicule, du mobilier de fait divers Ces équipements, qui ne servent à rien en hiver, deviennent impraticables en été. Verdict épidermique. Thierry Mertenat

Genève, le 24 juillet 2022. L’arrêt de bus de la place du Cirque. Cherchez l’ombre. Pierre Albouy

Le mobilier urbain le plus unanimement reconnu pour son inutilité protectrice est aussi le plus répandu. On veut parler bien sûr des édicules contemporains installés aux arrêts de bus. Près de 900 équipements sur l’ensemble du territoire genevois.