Nature en ville – Les abeilles font un bad buzz au centre de Lausanne Un privé a installé huit ruches sur son balcon, en plein cœur de la ville, mais pour la première fois, une de ses 400’000 butineuses aurait piqué une passante cet été. Elle s’est plainte à la police. Laurent Antonoff

Philippe Braun va se battre pour maintenir ne serait-ce qu’une partie de ses abeilles en ville. Patrick Martin

Ce sont sans nul doute les abeilles les plus urbaines de Lausanne, situées à un battement d’ailes du D! Club et des terrasses très animées en été. Dans la circulation incessante, on est loin d’imaginer que sur un balcon à l’étage, dans les locaux de la régie Braun, huit ruches sont installées depuis trois ans. En bon voisinage avec les humains jusqu’à présent.