Compagnie de 1602 – Les 800 costumes du cortège de l’Escalade privés de sortie Aucune démonstration, même en petit groupe, ne sera autorisée ce week-end. Lorraine Fasler

Beaucoup de Compagnons et Compagnes souhaitaient porter leur costume pour marquer le coup, malgré le Covid. Steeve Iuncker-Gomez (Archive de 2016)

La lueur et l’odeur des torches, le son des fifres et tambours, le claquement des sabots des chevaux sur les pavés de la Vieille-Ville ou la myriade de costumes historiques. L’Escalade, c’est surtout son cortège historique et sa fête populaire à travers la ville.

Des souvenirs d’enfance que l’on cultive et qui nous poussent à geler plusieurs heures durant dans les rues genevoises, sans chaufferette pour les plus téméraires, mais souvent avec un verre de vin chaud et, forcément, de la soupe. Mais cette année, rien de tout cela.

Pas de cortège ni de proclamation ou encore de «Cé qu’è lainô». Maudit Covid, qui aura ajouté à sa longue liste d’événements terrassés par la pandémie le défilé de l’Escalade! La décision fut un crève-cœur pour la Compagnie de 1602, mais une évidence.