Tour du Léman à l’aviron – Les 50 ans d’une odyssée lacustre à tour de bras Portée par des pionniers parfois excentriques et des caïds allemands, l’histoire de cette épreuve hors norme a été souvent chahutée par le vent et les vagues. Ce samedi, elle est en fête. Pascal Bornand

Ils sont partis pour 160 km et des milliers de coups de pelle dans l’eau. GEORGES CABRERA

C’est, pour de nombreux rameurs d’endurance extrême, «la reine des régates». Une galère enchanteresse, un tour de force et d’esprit. On parle là du Tour du Léman à l’aviron, qui fête ce samedi son jubilé. Si le fleuron de la Société nautique de Genève (avec le Bol d’Or) n’a pas le prestige de The Boat Race – le duel qui oppose chaque année sur la Tamise les universités d’Oxford et de Cambridge – il peut se targuer d’être la plus longue course organisée au monde en bassin fermé. Imaginez, 160 km d’effort et des milliers de coups de pelle dans l’eau!