Présidentielle américaine – Les 5 moments clés du dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden Les deux candidats à la Maison Blanche se sont affrontés de manière musclée mais audible contrairement à leur premier duel à Cleveland. Jean-Cosme Delaloye

Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés jeudi à Nashville dans un dernier débat plus calme que leur précédent duel à Cleveland le mois dernier. keystone-sda.ch

L’idée des organisateurs de couper partiellement les micros lors du dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump jeudi soir à Nashville, s’est révélée lumineuse. Pendant plus d’une heure et demie, les Américains ont pu assister à une discussion «musclée», selon le mot employé par la journaliste qui a animé le duel. Ils ont pu écouter deux candidats décrire deux visions radicalement différentes des Etats-Unis. Donald Trump a nettement moins interrompu son adversaire que lors du premier débat à Cleveland et Joe Biden était visiblement hyper préparé pour affronter la pluie d’attaques personnelles qui s’est abattue sur lui.