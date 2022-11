Course à pied – Les 20 km de Genève déboulent, plus forts que la crise Dimanche, avec quelque 5000 concurrents annoncés, la 5e édition convoque un nouveau record de participation. Pourquoi un tel succès, quand d’autres courses toussent ou trinquent? Pascal Bornand

Un nouveau départ et un nouveau record de participation. LDD/20 KM DE GENÈVE

Pour certaines courses à pied, qui ne se sont pas encore remises en route, le diagnostic est sévère. Elles souffrent d’un Covid long, dont il est très difficile de se remettre, encore plus lorsqu’il s’accompagne d’un net essoufflement du bénévolat. Pour d’autres, qui s’appuient sur des structures d’organisation plus solides, la pandémie a tout de même laissé des traces. Elles se manifestent cette année par une baisse sensible de la participation, de l’ordre de 20 à 30%.