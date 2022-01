Stratégie économique – Les 20 ans décisifs de l’euro en cinq points La monnaie unique s’est ancrée dans le paysage après avoir frôlé l’éclatement. La Suisse a été contrainte de manœuvrer finement pour sauver son industrie d’exportation. Nicolas Pinguely

Les billets en euros ont débarqué le 1er janvier 2002. La monnaie unique n’était que scripturale depuis sa naissance trois ans plus tôt. AFP

Voilà deux décennies, le 1er janvier 2002, l’euro remplaçait douze devises européennes (le franc français, le deutsche mark, la peseta espagnole, la lire italienne, etc.) dans les portemonnaies. En vingt ans, la monnaie unique aura traversé plusieurs crises, qui auront fait sentir leurs effets jusqu’en Suisse. Retour sur les moments décisifs.

Genèse de l’euro

En 1992, le traité de Maastricht servira de socle à la naissance de l’euro. Le traité fondateur de l’Union européenne (UE) prévoit la création de l’Union économique et monétaire. En remplaçant les monnaies nationales, l’idée est de faciliter le commerce intra-européen et de contrer l’instabilité monétaire qui a marqué l’Europe pendant des décennies. On veut en faire une monnaie fiable soutenue par une Banque centrale crédible.