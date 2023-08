Festival de musique – Les 150 bénévoles du Piz Palü font danser la butte de Plan-les-Ouates Une bande d’amis et une armée de volontaires ont permis la réalisation de ce cinquième rendez-vous musical qui prend de l’ampleur. Caroline Zumbach

1 / 5 Une partie des bénévoles du festival Piz Palü qui se tenait pour la première fois sur la butte de Plan-les-Ouates. LAURENT GUIRAUD

Ils sont près de 2000 à avoir fait le déplacement jusqu’à la butte de Plan-les-Ouates entre vendredi et samedi soir, pour assister à la nouvelle mouture du festival Piz Palü. Un succès pour cet événement qui se déroulait historiquement en lisière de la commune de Troinex, dans le hameau d’évordes, sur un terrain deux fois plus petit. Au total, quinze concerts, regroupant 50 artistes, ont eu lieu dans une ambiance festive.

Mais qui se cache derrière ce rendez-vous musical alternatif à la programmation pointue, qui porte le nom improbable d’un sommet alpin de la chaîne de la Bernina? Un comité d’organisation dont les membres ne sont pas rémunérés et une armée de bénévoles.

«Les 20 membres du comité sont actifs toute l’année et, pour cette édition, nous avons dû trouver 150 volontaires pour assurer les postes suivants: montage, démontage, décoration, infrastructures, logistique, tenue des bars, sécurité, billetterie, merchandising et aide-cuisinier», indique Alexia, coresponsable des bénévoles. Elle précise que certains s’activent pendant quinze jours, d’autres quelques heures pendant le week-end des festivités.

Le Piz Palü a quitté son terrain d’ é vordes pour la butte de Plan-les-Ouates, où jouait notamment le groupe Komet City. LAURENT GUIRAUD

Placarder les murs de la Ville

Comment ce petit festival organisé depuis 2018 par une bande de copains musiciens a-t-il réussi à trouver autant de bénévoles? «Au début c’était les potes des potes qui venaient, puis le bouche-à-oreille a commencé à fonctionner. Mais étant donné l’ampleur de cette édition, nous avons dû trouver davantage de personnes», glisse Elisa, également chargée des bénévoles.



La petite équipe a fait des annonces sur les réseaux sociaux, les plateformes de volontariat telles que Genève Bénévolat ou À nous de jouer! et a passé des heures à placarder les murs de la ville avec des affiches munies de codes QR pour trouver des personnes motivées. Autre nouveauté, les organisateurs ont fait appel à l’Hospice général. Trois pensionnaires du collectif d’hébergement de Rigot sont venus leur prêter main-forte.

Le Piz Palü a quitté son terrain d’ é vordes pour la butte de Plan-les-Ouates, où jouait notamment le groupe NNAVY. LAURENT GUIRAUD

Une véritable famille

Quelle est la motivation de ces volontaires, dont les âges varient entre 14 et 65 ans et qui œuvrent gratuitement sous un soleil de plomb pendant leurs vacances? Samedi soir, dans l’espace consacré aux bénévoles, ils sont nombreux à vouloir s’exprimer.

À commencer par Louison. Un jeune Français de 22 ans, étudiant en architecture à Nantes. Venu la première fois à l’appel d’un groupe de musique qu’il affectionnait, il est de retour à Genève pour la troisième année de suite. «Le Piz Palü est devenu un des rendez-vous incontournables de mon été. Je réalise les plans des bars. Cette année j’ai commencé à les dessiner au mois d’avril. Pour moi c’est une réelle opportunité, cela me permet de prendre des responsabilités et puis il y a cette incroyable ambiance entre les bénévoles… C’est devenu une famille.»

«Je peux d’ores et déjà vous dire que je serai de retour l’année prochaine!» Lorie, bénévole

Même son de cloche pour Arthur et Or. Ces deux Genevois viennent de terminer leur master en architecture à l’EPFL. «Après cinq ans de théorie, c’est un vrai plaisir de pouvoir enfin faire du concret!» s’exclament-ils. On s’est éclaté en réalisant les structures du festival, majoritairement en bois, et on a retrouvé plein de copains du Collège de Staël!

Le Piz Palü a quitté son terrain d’Évordes pour la butte de Plan-les-Ouates, où jouait notamment Léon Phal. LAURENT GUIRAUD

Le plaisir de créer

Anthony et Lorie ne tarissent pas non plus d’éloges sur l’ambiance. Le premier souligne la volonté des participants de réaliser quelque chose de manière communautaire, juste pour le plaisir de créer. «Je ne connaissais absolument personne dans ce festival, note la seconde. J’ai juste vu un post sur Instagram et comme j’avais envie de faire une nouvelle expérience et d’aider je me suis inscrite. Et je peux d’ores et déjà vous dire que je serai de retour l’année prochaine!»

Si la programmation s’est achevée samedi tard dans la nuit, de nombreux bénévoles continueront de s’affairer sur la butte la semaine prochaine pour le démontage. Il sera alors temps de commencer à penser à la prochaine édition.

Caroline Zumbach est journaliste au sein de la rubrique locale de la Tribune de Genève. Elle a obtenu un Master en relations internationales. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.