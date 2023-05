Hôtellerie helvétique – Les 125 meilleurs hôtels de Suisse Découvrez les classements des meilleurs hôtels de Suisse, classés selon le type de séjour attendu. Un vaste choix pour préparer un séjour mémorable au pays de Heidi. Karl Wild

Le Grand Bellevue de Gstaad fait partie des hôtels mis en avant par le classement. DR

Les 35 meilleurs hôtels de vacances

1. Eden Roc*****(S)

6612 Ascona

Tél. 091 785 71 71

www.edenroc.ch

Hôtelier: Simon Spiller

Double/petit-déj. dès 468 fr.

Après une pause de cinq ans, l’Eden Roc caracole à nouveau en tête du classement. La crise appartient à l’histoire, et sur cette très chic, très belle rive du lac Majeur, le cinq-étoiles au bord de l’eau coiffe une fois de plus la Ligue des champions des hôtels de luxe européens. Le port privé, les quatre restaurants haut de gamme, l’éventail incomparable d’activités nautiques, les somptueuses suites, le spa exclusif et les rendez-vous culturels: tout cela rime avec paradis. Simon Spiller, qui a relancé l’Eden Roc, a joué un rôle important dans cette conquête. Sans compter la famille Bechtolsheimer-Kipp, qui, année après année, investit des millions dans l’établissement.