Vente directe – Les 1001 saveurs des herbettes

de Camille Boschung Chaque samedi, Camille Boschung vend ses herbes aromatiques, médicinales et fleurs comestibles au marché de Rive. Son exploitation produit mille tonnes par an. Mathilde Berclaz Tribune du Terroir

Camille Boschung ( centre ) sur le stand «1001 Herbes» au marché de Rive. Magali Girardin

Verveine citronnée, coriandre, gingembre ou encore curcuma: la centaine de produits présentés par Camille Boschung tous les samedis au marché de Rive ravit le palais des amateurs de tisanes, herbes aromatiques et fleurs comestibles. Tout est certifié Bourgeon BioSuisse. Depuis quelques semaines, cet horticulteur de 35 ans propose aussi des légumes et herbes fraîches «qui se réveillent après l’hiver». Sur l’étal, salade, persil plat et ail des ours côtoient ainsi la ciboulail, «une plante asiatique dont la saveur se rapproche de la ciboulette et de l’ail doux».

Des parcelles à Bernex, Soral et Perly

À la tête de son exploitation 1001 Herbes depuis 2013, Camille est présent tous les samedis au marché de Rive, depuis près de dix ans. Le contact direct avec la clientèle est apprécié par sa petite équipe. «Nous donnons des conseils d’utilisation. Il y a un réel échange sur les marchés», note Fabien Lometti, apprenti depuis huit mois au sein de l’exploitation. En plus de cette présence hebdomadaire en extérieur, Camille a mis sur pied un magasin en ligne à destination des privés et des professionnels. Il propose aussi à ses clients de venir récupérer les denrées directement sur place, à Soral. «Mais il faut appeler avant, afin de s’assurer que nous sommes disponibles», prévient-il.

Un bouquet d’herbes pour «Madame Persil» ou «Monsieur Estragon». Magali Girardin

Le domaine se répartit en effet sur sept parcelles, deux à Bernex, quatre à Soral et une à Perly, pour un total de 3 hectares. «Le client des 1001 Herbes n’a pas de profil type», constate Nathalie Preisig, collaboratrice et compagne de Camille. Il y a beaucoup d’habitués, comme ceux que l’équipe surnomme affectueusement «Madame Persil» ou «Monsieur Estragon».



Une offre de fleurs comestibles

Alors que les trois collègues attendent le «pic des 10 heures», une cliente régulière s’approche, munie d’un chariot de courses. C’est Sophie Mabille qui vient récupérer sa commande: des herbes fraîches qui rempliront les étals d’une épicerie locale des Eaux-Vives dont elle est coresponsable. Parmi sa clientèle, Camille compte plus d’une vingtaine de points de vente comme celui de Sophie. Avant la crise du Covid-19, 1001 Herbes travaillait avec plus d’une dizaine de restaurants. Aujourd’hui, il en reste deux. «Au début, c’est pour eux que nous avons développé notre offre de fleurs comestibles et d’herbes fraîches», explique Nathalie.



En ce samedi d’avril, de grosses gouttes tombent depuis quelques minutes. «On appelle ça le «pétrichor», l’odeur qui envahit nos narines les jours de pluie», indique Camille, capuchon sur la tête. «Il y a deux ans, il a énormément plu sur nos cultures et quelques plants ont pourri. L’année dernière, il a fait au contraire extrêmement chaud et nous avons dû beaucoup arroser. Tout cela n’est pas facile à gérer», glisse-t-il. Chaque année, 1001 Herbes produit environ 1 tonne de plantes. Durant l’hiver, Camille vend ses produits sur les marchés de Noël de la région et au printemps, il retrouve les marchés de plantons.



Présence au marché de Rive les samedis de 7 h à 14 h. Possibilité de préparer son panier en ligne: 1001herbes.ch. Livraison à domicile

