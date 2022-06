Loisirs aquatiques à Genève – Les 1000 bonnets de la Traversée du lac sont à prendre Le 21 août prochain, ce sera la 6e édition de ces 1800 mètres à la nage reliant Genève-Plage à la jetée des Pâquis. Thierry Mertenat

L’affiche très suggestive de cette édition 2022 de la Traversée. Elle est signée Cédric Marendaz. DR

On l’attend chaque année à la fin du printemps et l’on est rarement déçu. L’affiche de la Traversée du lac appartient désormais à notre culture aquatique. L’artiste en est toujours le même, mais il sait l’art de se renouveler, sans renoncer au style qui est le sien. Après le dieu de la mer et des océans, Poséidon himself, en vieux nageur barbu tenant dans la main un trident, voici trois figures féminines issues elles aussi de la mythologie.

Course populaire Le dieu Poséidon annonce la Traversée du lac à la nage 2021 On gagne au change. Leur apparence dénudée favorise la rêverie. Faut-il en déduire que la tenue adamique sera cette année autorisée, que l’on pourra traverser en bande le lac, de Genève-Plage aux Bains des Pâquis, comme un bain de minuit au petit matin?

L’organisateur écarte toute mauvaise lecture. Non, l’affiche ne dit pas cela: les nageurs qui arrivent du large ont un bonnet sur la tête et les fesses classiquement emmaillotées. Avec l’artiste cité, il faut toujours regarder sous l’eau. La partie immergée du corps est bien celui d’une sirène. C’est elle qui assurera l’accueil le dimanche 21 août, veille de la rentrée scolaire.

De plus en plus de poissons dans l’eau

La date a été choisie à dessein. En juillet, elle laissait sur le galet les nageurs en vacances dans le vaste monde. En 2016, pour la première édition, ils étaient une petite soixantaine. Ils seront mille dans deux mois et demi. Les inscriptions en ligne démarrent ce mercredi 1er juin. Le prix est inchangé, 15 francs. C’est cadeau, sachant que l’escorte en surface est particulièrement soignée, que l’homme au micro trouve à chaque fois les mots d’accompagnement pour déstresser les primo-traversants au départ de ces 1800 mètres en eau vive et douce.

«Quatre vagues de 250 nageurs, sans chrono ni podium», rappelle le coordinateur, Olivier Boillat, qui ne manquera pas de redire aux compétiteurs contemplatifs de s’arrêter un instant à mi-parcours pour admirer le décor lacustre au milieu duquel on se retrouve, une fois par année, en toute sécurité.

Maintenant, la distance justifie quand même que l’on s’entraîne un peu. Les deux bouées blanches installées durant la saison estivale face à la jetée des Pâquis permettent de se mesurer à l’effort demandé. On répète 20 fois la distance de 100 mètres qui les sépare et l’on peut se mettre à l’eau au matin dit avec une petite marge confortable. Les palmes sont interdites, mais pas la combinaison. Cela étant, si la météo se montre tempétueuse, on annule; si la température du lac chute sous les 18 degrés, également. Inscriptions sur le site www.latraversee-aubp.ch.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.