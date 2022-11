Course à pied – Les 10 km de Palexpo donnent du tonus aux Automnales Plus de 400 concurrents ont disputé ce samedi la 11e édition. Unique en son genre, ce relais indoor ne manque pas de souffle. Pascal Bornand

À fond la caisse! Pas le temps de s’arrêter au salon de la voiture d’occasion. DR

C’est un ovni dans le calendrier genevois des courses à pied. Une épreuve populaire, insolite et inclassable, unique même. Imaginez, un relais indoor en duo disputé dans les allées encore endormies des Automnales, entre une rangée de voiliers, une station de ski et un bar à champagne désert. Les 10 km de Palexpo, c’est ça. La fièvre du samedi matin, sans bulle et pas encore acheteuse, qui coupe le souffle et donne du peps. Cette année, la 11e édition a réuni plus de 400 concurrents ravis.

Comme le dit le slogan, c’est la course à faire au moins une fois dans sa vie. Comme le dit le Stadiste Nicolas Bigler, 2e de l’épreuve avec son coéquipier Matthieu Benninghoff: «Son parcours ne ressemble à rien, ou alors à une immense piste qui tourne dans tous les sens et gravit même une rampe d’escalier». Avec, pour adoucir la foulée, de la moquette, et, gare à la glissade, du bitume mouillé quand la course s’échappe à l’air libre.

La victoire à 20 km/h

Attention, cet effort fractionné n’est pas un oreiller de paresse. Car il faut un bon cardio pour enchaîner en alternance dix tours de circuit d’un kilomètre. Vainqueurs de l’épreuve en 30’02, les Français d’Annecy Steeve Lucat et Swan Blanc, ont tourné comme des hélices à 20 km/h, sans battre le record (29’44’’). Chez les dames, la victoire est revenue aux sœurs du Triathlon Club Genève, Alexia et Rebecca Beti, chronométrées en 36’18’’. Quant à la catégorie mixte, elle est revenue à la paire Wondimu Bussy et Clémentine Eggs en 32’10’’.

Mais c’est bien Mathieu Hofer, un habitué des arrière-pelotons, qui a recueilli le plus d’acclamations en franchissant bon dernier la ligne d’arrivée. L’histoire ne dit pas si le coureur de Thônex a visité quelques stands en cours de chemin.

Les 20 km de Palexpo chauffent les Automnales avant l’arrivée des visiteurs. DR

