États-Unis – L’équipe Trump se sépare d’une avocate controversée L’équipe de campagne du président américain a annoncé dimanche qu’elle ne travaillait plus avec l’avocate Sidney Powell, controversée après avoir affirmé l’existence de fraudes massives lors de l’élection du 3 novembre sans en fournir de preuves aux médias.

L’annonce faite dimanche par Rudy Giuliani intervient après une conférence de presse où l’équipe d’avocats de Donald Trump, principalement Rudy Giuliani lui-même et Sidney Powell, avait fait état d’une «conspiration nationale» qui aurait eu pour but de priver Donald Trump de la victoire. KEYSTONE

«Sidney Powell pratique le droit individuellement. Elle n’est pas un membre de l’équipe juridique Trump», a déclaré dans un communiqué l’avocat personnel de M. Trump, l’ancien maire de New York Rudy Giuliani. «Elle n’est pas non plus un avocat personnel du président», a ajouté Rudy Giuliani.

Donald Trump, qui ne reconnaît pas avoir perdu l’élection présidentielle, avait indiqué le 14 novembre sur Twitter que Sidney Powell serait un membre de son équipe juridique, de même que Rudy Giuliani et Jenna Ellis, une conseillère juridique de la campagne Trump.

L’équipe s’efforce d’inverser les résultats de l’élection présidentielle dans plusieurs États américains, dont les États clés de Pennsylvanie et du Michigan.

Conférence de presse

L’annonce faite dimanche par Rudy Giuliani intervient après une conférence de presse où l’équipe d’avocats de Donald Trump, principalement Rudy Giuliani lui-même et Sidney Powell, avait fait état d’une «conspiration nationale» qui aurait eu pour but de priver Donald Trump de la victoire. Les avocats n’avaient pas fourni de preuves concrètes de leurs accusations aux journalistes présents, déclarant qu’ils réservaient la présentation de ces preuves à la justice.

Sidney Powell a notamment affirmé lors de cette conférence de presse, et elle l’a répété depuis, que Donald Trump avait en réalité battu très largement son adversaire, le démocrate Joe Biden. Les grands médias américains attribuent à Joe Biden 306 grands électeurs, 36 de plus que le chiffre de 270 nécessaire pour être proclamé président par le collège électoral. Sidney Powell affirme aussi que des systèmes électroniques de fraude électorale liés au Venezuela et à Cuba ont été utilisés pour fausser l’élection et voler des millions de voix à Donald Trump.

Depuis le 3 novembre, Donald Trump continue d’affirmer qu’il a gagné l’élection et qu’il a été victime de fraudes massives qui selon lui seront dévoilées.

AFPE