Ski alpin – L’équipe masculine n’imite pas Lara Gut-Behrami Dans la foulée du doublé suisse chez les dames, Feuz (10e), Odermatt (11e), Meillard et Caviezel (éliminés) sont restés à bonne distance des médailles en super-G. Ugo Curty Cortina d'Ampezzo

Loïc Meillard s’est fait peur sur le haut du parcours avant de partir à la faute. AFP

Ce super-G masculin des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo a fait des dégâts. Les trois premiers partants – parmi lesquels les Suisses Loïc Meillard et Mauro Caviezel – n’ont pas fini la course. La «faute» à un enchaînement presque insoluble sur le haut du parcours. L’entraîneur italien Alberto Ghidoni, qui a tracé la course, a placé trois portes très tournantes juste en dessous d’un saut impressionnant.

Kriechmayr devance la sensation Baumann

Vincent Kriechmayr a été le premier à trouver la clé de ce casse-tête transalpin. Grand favori, l’Autrichien de 29 ans, vice-champion du monde en titre de la discipline, a assumé son statut pour décrocher le premier titre majeur de sa carrière.

Parti avec le dossard 20, Romed Baumann a créé la sensation. L’Allemand – qui courait sous les couleurs autrichiennes jusqu’en 2019 – a arraché la médaille d’argent (+0’’07). Le vétéran de 35 ans n’était encore jamais monté sur le podium cette saison. Le Français Alexis Pinturault (3e) a fait parler sa science technique pour se parer de bronze (+0’’38). À «domicile», Dominik Paris (+0’’55) pensait pouvoir ramener la première médaille de ces Mondiaux à l’Italie, avant de voir Baumann le bouter hors du podium, puis le surprenant Canadien Brodie Seger (4e) encore lui passer devant.

Déception suisse

Douché par les éliminations précoces de Loïc Meillard et Mauro Caviezel, le camp suisse a vécu une après-midi difficile à Cortina d’Ampezzo. Beat Feuz (10e) et Marco Odermatt (11e) ont concédé près d’une seconde de retard au vainqueur autrichien. La déception est grande tant les skieurs helvétiques avaient brillé cette saison en super-G (quatre podiums). Caviezel comptait même une victoire dans la discipline, mais le Grison est encore diminué par une chute subie au début de l’année à l’entraînement.

Place à la descente désormais pour les spécialistes de vitesse. Deux entraînements sont au programme (vendredi et samedi), avant la course dominicale qui s’annonce aussi indécise que passionnante.

Pour revivre le live du super-G masculin de Cortina, cliquez ici.