Biodiversité – L’équipe du Jardin botanique découvre une nouvelle espèce de champignon C’est en Espagne que les scientifiques genevois ont trouvé des spécimens de Clitocybula ellipsospora. Il a été désigné nouvelle espèce de l’année 2023 afin de valoriser la protection de la biodiversité. ATS

On ne sait pas encore si ce nouveau champignon est comestible ou non! Luis Rubio

Une équipe du Jardin botanique de Genève a identifié une nouvelle espèce de champignons en Espagne. Dénommée Clitocybula ellipsospora, elle est élue «Nouvelle espèce de l’année 2023» par la Swiss Systematics Society.

Juan Carlos Zamora, du Jardin botanique de Genève, et ses collègues chercheurs ont eu besoin de douze ans de travail sur le terrain pour décrire la nouvelle espèce de champignon. Son chapeau a un diamètre de deux à cinq centimètres, détaille mercredi l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT).

«C’est très excitant de continuer de trouver de nouvelles espèces de champignons, même dans des régions d’Europe ayant une longue tradition d’études de systématique en mycologie», explique Alice Cibois de la Swiss Systematics Society (SSS), membre de la SCNAT, citée dans le communiqué.



Jusqu’à présent, les scientifiques n’ont trouvé Clitocybula ellipsospora – qui n’a pas de nom vernaculaire – qu’à trois endroits dans les provinces espagnoles de Burgos, Madrid et Ségovie. Elle pousse dans les forêts de pins de montagne sur des sols acides, dans les zones voisines de tourbières.

En raison des étés secs en Espagne, cet habitat est par conséquent assez restreint et menacé par l’exploitation humaine. Le nouveau champignon se distingue par sa morphologie unique et par des différences dans son patrimoine génétique avec ses plus proches parents, des spécimens encore non nommés d’Amérique du Nord. On n’exclut donc pas la possibilité que ceux-ci représentent de nouvelles espèces supplémentaires.

«La découverte de Clitocybula ellipsospora souligne à quel point les tourbières et les zones environnantes sont importantes pour la biodiversité», déclare Alice Cibois. C’est pour attirer l’attention sur ce point que la SSS a désigné le champignon comme «nouvelle espèce de l’année 2023». Il n’a pas encore été testé pour savoir s’il est comestible.

