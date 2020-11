États-Unis – L’équipe d’Obama fait son retour à la Maison-Blanche Le prochain président Joe Biden a annoncé lundi la nomination de plusieurs anciens membres de l’administration Obama dans son futur gouvernement. Jean-Cosme Delaloye, New York

Joe Biden a choisi Antony Blinken pour reprendre la direction du Département d’État et infléchir la diplomatie américaine. keystone

Joe Biden, le futur président des États-Unis, a amorcé lundi un retour aux années Obama en annonçant les premières nominations de son gouvernement. Antony Blinken, l’ancien conseiller adjoint à la Sécurité nationale de Barack Obama, a été choisi pour reprendre la direction du Département d’État le 20 janvier 2021 en remplacement de Mike Pompeo. S’il est confirmé à son poste par le Sénat, le prochain chef de la diplomatie américaine, qui parle couramment le français, va hériter de plusieurs dossiers compliqués, dont celui du nucléaire iranien. Ce fin connaisseur du Proche-Orient et proche collaborateur de Joe Biden depuis près de vingt ans aura pour mandat de réorienter la diplomatie américaine.

L’ancien secrétaire d’État John Kerry a été nommé lundi au poste d’envoyé spécial de Joe Biden pour le Climat. keystone

Autre revenant de l’administration Obama, John Kerry, l’homme qui avait négocié l’accord nucléaire iranien à l’époque où il était secrétaire d’État, va devenir l’envoyé spécial de Joe Biden pour le Climat. Ce dossier est l’une des priorités du prochain président, qui avait annoncé sa volonté de ramener les États-Unis dans l’Accord de Paris au premier jour de son mandat.

Au poste d’ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Joe Biden a nommé Linda Thomas-Greenfield, une ancienne ambassadrice et cadre du Département d’État pendant la présidence de Barack Obama. La diplomate pourrait devenir la première femme noire à ce poste. Son mandat sera de piloter le retour des États-Unis sur la scène onusienne après quatre ans de désintérêt de la part de l’administration Trump.

Joe Biden ne veut «pas perdre de temps»

Joe Biden veut aussi opérer un profond changement de cap au Département de la sécurité intérieure en nommant Alejandro Mayorkas. Celui-ci pourrait devenir le premier Américain d’origine cubaine à diriger un ministère notamment chargé de lutter contre l’immigration illégale.

Joe Biden a souligné lundi sa volonté de ne «pas perdre de temps» en nommant son équipe de politique étrangère et de sécurité nationale: «J’ai besoin d’une équipe prête dès le premier jour pour m’aider à faire en sorte que l’Amérique préside à nouveau la table [des négociations], mobilise le monde pour faire face aux plus grands défis auxquels nous sommes confrontés et pour promouvoir notre sécurité, notre prospérité et nos valeurs.»