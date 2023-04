Hockey sur glace – L’équipe de Suisse va accueillir sept nouveaux joueurs Tim Berni et six autres joueurs vont rejoindre le groupe dirigé par Patrick Fischer, en pleine préparation pour les Mondiaux. À l’inverse, huit éléments ne sont pas conservés.

Tim Berni fait partie des sept joueurs qui rejoindront l’équipe de Suisse dès ce lundi. Getty

Au terme de sa deuxième semaine de préparation pour les Championnats du monde, disputés à Riga (Lettonie) du 12 au 28 mai, l’équipe de Suisse va être largement remaniée.

Sept joueurs vont rejoindre le groupe, à commencer par Tim Berni. Le défenseur zurichois de Columbus sera accompagné par cinq représentants de Zoug (le gardien Leonardo Genoni, le défenseur Tobias Geisser ainsi que les attaquants Fabrice Herzog, Sven Senteler et Dario Simion) et un de Zurich (le défenseur Dean Kukan). Le défenseur bernois Janis Moser (Arizona) les imitera à partir de la quatrième semaine. Quant à Roman Josi (Nashville), sa future présence est toujours en discussion.

À l’inverse, les gardiens Gilles Senn (Davos) et Ludovic Waeber (Zurich), les défenseurs David Aebischer, Nathan Vouardoux (Rapperswil) et Lukas Frik (Lausanne), ainsi que les attaquants Thierry Bader, Joshua Fahrni (Berne) et Ken Jäger (Lausanne) n’ont pas été conservés.

L’équipe de Suisse s’entraînera à Oerlikon mardi et mercredi, avant de s’envoler pour Riga où deux matches amicaux contre la Lettonie sont programmés, vendredi et samedi.

BCH

