Football – L’équipe de Suisse entame son marathon automnal en Ukraine Les joueurs de Vladimir Petkovic effectueront leur rentrée des classes via la Ligue des nations, jeudi soir à Lviv, avant de recevoir l’Allemagne dimanche à Bâle. Simon Meier

Le sélectionneur Vladimir Petkovic affirme n’avoir «jamais eu autant de difficultés à faire une sélection». KEYSTONE

Cet Ukraine - Suisse de jeudi soir se joue à Lviv, ville natale de l’écrivain Leopold von Sacher-Masoch, chantre de la douleur infligée à soi-même. Mais puisqu’il n’y a pas de mal à se faire du bien non plus, on a envie d’accueillir cette rentrée internationale comme un agréable coup de fouet. D’abord, on n’a plus vu la sélection helvétique à l’œuvre depuis une éternité (victoire 1-6 à Gibraltar le 18 novembre dernier). Ensuite, même si cette entame de Ligue des nations ne revêt pas les attraits d’un Euro reporté à 2021, les points d’intérêts sont nombreux, en amont du double rendez-vous – les joueurs de Vladimir Petkovic affronteront ensuite l’Allemagne, dimanche à Bâle.