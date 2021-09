Football féminin – L’équipe de Suisse écrase la Moldavie Grâce à une fin de première période étincelante, la Nati n’a fait qu’une bouchée des Moldaves (6-0), lors des qualifications pour le Mondial 2023. Florian Paccaud

Comme vendredi à Thoune, la Suisse a de nouveau pu fêter la victoire. KEYSTONE

L'équipe de Suisse a remporté mardi en Moldavie le 2e succès de sa campagne qualificative pour le Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. La troupe de Nils Nielsen s'est imposée 6-0, grâce à 4 buts inscrits en 5 minutes en fin de première mi-temps. Grâce à ce succès, la Nati prend la tête de son groupe, avec le même nombre de points que l'Italie, qui a dominé la Croatie 5-0, mais grâce à une meilleure différence de buts.

Pour ce déplacement en terres moldaves, le sélectionneur avait décidé d'apporter 6 changements par rapport à l'équipe qui avait battu la Lituanie vendredi à Thoune (4-1): Seraina Friedli, Svenja Fölmli, Riola Xhemaili, Sandrine Mauron, Fabienne Humm et Ella Touon (premier match avec le maillot national) étaient titularisées, alors que Gaëlle Thalmann, Irina Pando, Sandy Maendly, Alisha Lehmann et Rahel Kiwic étaient sur le banc, Ramona Bachmann s’étant blessée durant l'échauffement.

Ces modifications n'ont toutefois pas impacté le désir d'aller de l'avant des Suissesses: mais la frappe de Xhemaili a été repoussée par la gardienne adverse (5e), de même que le coup franc en force de la joueuse du SC Freiburg (10e). La reprise de la tête de Humm n'a elle non plus pas connu plus de réussite (11e).

Cinq minutes de folie

Après cette entame de match prometteuse, les protégées de Nielsen ont quelque peu baissé le pied, peinant à trouver des espaces dans les 30 derniers mètres et se cassant les dents sur les Moldaves, qui n’avaient perdu «que» 3-0 en Italie. Et c'est grâce à une erreur adverse que les Suissesses ont pu trouver l'ouverture. Sur une passe en retrait mal appuyée, Humm pouvait devancer la portière adverse, obligeant cette dernière à commettre une faute dans la surface. Pénalty indiscutable, que Crnogorcevic a parfaitement transformé pour inscrire son 61e but avec le maillot national.

Les portes étaient ouvertes et les Helvètes en ont profité pour inscrire 3 buts supplémentaires avant la pause. Couma Sow a doublé la mise, profitant d'un cafouillage à la suite d'un corner (42e). Puis Humm, bien lancée par Fölmli, a triplé la mise (42e). De passeuse décisive, l'attaquante de 19 ans s'est muée en buteuse, faisant parler sa puissance pour trouver la faille. 4-0 à la pause, la messe était dite.

Premier but pour Xhemaili

Après le thé, la Suisse a géré son avance, alourdissant le score par Xhemaili, qui a marqué son tout premier but en sélection (52e). Nielsen a alors profité de cet avantage pour faire tourner son effectif, donnant du temps de jeu à Sally Julini (18 ans) et Stefanie Da Eira, qui avait fêté sa première sélection à la Stockhorn Arena. Alisha Lehmann, entrée à la pause et déjà buteuse vendredi, a clôturé la marque en toute fin de match (87e).

Avec 6 points en deux matches, la Nati a parfaitement lancé ses qualifications pour le prochain Mondial. Mais il faudra confirmer contre une opposition plus relevée. Le prochain rassemblement de l'équipe nationale aura lieu en octobre, avec un match le 22 contre la Roumanie et un le 26 face à la Croatie. Ces deux rencontres auront lieu à Zurich (19h).

