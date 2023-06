Voile – L’équipe de Justine Mettraux remporte finalement The Ocean Race L’équipe suisse Holcim-PRB n’est plus celle victorieuse de la course autour du monde. Celle de 11th Hour, qui compte Justine Mettraux, a obtenu jeudi un bonus, suite à sa collision.

La collision avait passablement endommagé la coque. AFP

L’équipage américain 11th Hour a été désigné jeudi vainqueur de la course autour du monde avec escales The Ocean Race à Gênes (Italie), grâce aux quatre points de bonus accordés par un jury, pour avoir dû abandonner une étape après une collision avec un concurrent.

Grâce à ces points supplémentaires, l’Imoca 11th Hour (37 points), barré par l’Américain Charlie Enright, a dépassé l’équipage suisse Holcim-PRB (34 points) au classement, tandis que les Allemands de Team Malizia, vainqueur de la 7e et dernière étape, complètent le podium (32 points).

«Je suis absolument ravi», a commenté le skipper Charlie Enright depuis son voilier, qui faisait route vers Gênes, où il devait arriver dans la journée de jeudi. «Cette course vous prend tout – émotionnellement, mentalement et physiquement. Je suis incroyablement fier de toute notre équipe qui a travaillé sans relâche pendant trois ans pour en arriver là», a-t-il dit.

Justine Mettraux a elle aussi réagi sur Instagram. «Je n’ai pas les mots! Quelle aventure avec cette incroyable équipe!»

Quelques minutes seulement après le départ de la dernière étape de leur périple autour du monde, le 15 juin dernier à La Haye (Pays-Bas), 11th Hour, alors leader au classement, a été percuté involontairement par un concurrent, le voilier Guyot-Environnement. Les dommages causés par la collision ont été si importants que Charlie Enright et son équipe ont été obligés d’abandonner la traversée, laissant l’opportunité à Holcim-PRB de prendre la tête au général.

Une réclamation

Mais la direction de l’équipe américaine a déposé une réclamation auprès des organisateurs de la course, n’étant pas à l’origine de la collision, ce que Benjamin Dutreux, le skipper de Guyot-Environnement, a reconnu rapidement. Le jury, composé de membres de la Fédération internationale de voile, a statué jeudi, accordant quatre points de compensation à 11th Hour, au regard de «leurs bons résultats sur l’ensemble de la course».

Avant l’accident, Charlie Enright et ses équipiers avaient remporté trois étapes sur six et terminé à deux autres reprises deuxièmes. Grâce à leur victoire, ils sont devenus le premier voilier sous drapeau américain à remporter la course autour du monde. Ils succèdent à l’équipe chinoise Dongfeng, titrée en 2018, avec le marin français, Charles Caudrelier, à la barre.

AFP

