Mobilité au Valais – L’épineux dossier de l’accès à Zermatt a été saucissonné Le Grand Conseil valaisan doit décider cette semaine s’il veut accorder 27 millions à une route restreinte au public. Mais il manque tout un pan du dossier. Julien Wicky

À l’exception de véhicules disposant d’une autorisation, le trajet vers Zermatt se fait obligatoirement par le train. Tamedia AG/Thomas Egli

C’est une curiosité de plus dans un dossier qui n’en manque pas. Cette semaine, les députés valaisans devront dire s’ils accordent 27 millions pour construire deux galeries contre les avalanches sur la route entre Täsch et Zermatt. Une route qui restera sévèrement restreinte au public et particulièrement aux touristes, lesquels doivent prendre le train.