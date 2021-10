Un livre pour l’histoire – L’épidémie de Covid en 500 photos choc «Pandemia, ce que nous avons vécu» raconte le virus qui a submergé l’humanité, ses drames, mais aussi les aspects les plus inattendus de la résilience humaine au travers de l’œil des photographes de l’Agence France Presse. Olivier Bot

«Chaque image a été choisie pour sa puissance graphique ou pour l’émotion qu’elle dégage: la joie d’un mari qui retrouve sa femme guérie, la tristesse d’un soignant qui tombe de fatigue, la peur d’un malade sur son lit, la surprise d’un anniversaire improvisé… Chaque image touche au plus profond de notre humanité. » Marielle Eudes, directrice de la photographie à l’AFP, a dirigé la réalisation de cet ouvrage qui rend compte en 500 photos d’une année qui a changé le monde, celle de la pandémie mondiale de Covid-19.

Forte de son réseau de 450 photographes à travers le monde et de sa présence dans 151 pays, l’Agence France Presse attire notre œil, qui s’attarde sur les vues des avenues des capitales vides comme dans les villages perdus de la forêt amazonienne ou dans une rue de Wuhan, où un homme gît à terre, à quelques mètres de l’hôpital.

À travers ce kaléidoscope d’images prises dans le monde entier, la tragédie vécue par l’humanité comme ces aspects parfois comiques, montre le désarroi et la créativité humaine déclenchés par cette crise inédite. Le livre fera date avec ce témoignage planétaire qui montre au plus près l’avancée de l’épidémie, ses dévastations, mais aussi la résilience humaine affrontant le virus. «La photographie a ce pouvoir d’impacter le cerveau et la mémoire. C’est vraiment une arme. Une arme de la mémoire, une arme pour l’histoire.», déclare Marielle Eudes sur la radio française France Culture.

Parmi les photos les plus impressionnantes du livre, il y a celle d’un cimetière au Brésil vu du ciel avec les mêmes tombes, les mêmes croix, qui toutes ont été fabriquées en seulement 24 heures. AFP 1 / 5

