Musiques d’ailleurs – «L’Épicentre se prête bien aux découvertes» Avec Stéphane Radice, la salle de Collonge-Bellerive propose une programmation éclectique. La preuve à nouveau ce samedi en compagnie d’Anwar et de Stéfi Celma. Philippe Muri

La chanteuse-comédienne Stéfi Celma se produit samedi à l’Épicentre. ELISA BAUDOUIN

Sa réputation a dépassé les frontières. À l’Épicentre, on vient en riverain depuis Collonge-Bellerive, en fidèle depuis le centre-ville, en curieux au-delà des frontières genevoises: France voisine, Suisse allemande, Allemagne, voire de plus loin encore. Dans tous les cas, l’amateur de musique peut s’attendre à découvrir une programmation valant le détour. À l’image, ce samedi, du concert d’Anwar et de Stéfi Celma (voir encadré).