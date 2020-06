Universités – L’EPFZ reste au 6e rang mondial, l’EPFL se classe 14e Ce classement fait de l’EPFZ et de l’EPFL les principales universités d’Europe continentale.

L’EPFZ figure comme l’an passé à la sixième place des meilleures universités du monde (archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les deux écoles polytechniques fédérales figurent à nouveau parmi les meilleures universités du monde selon le classement établi par Quacquarelli Symonds (QS). L’EPFZ conserve sa 6e place tandis que l’EPFL en gagne quatre pour s’établir au 14e rang.

Cela fait de l’EPFZ et de l’EPFL les principales universités d’Europe continentale, écrit mercredi dans un communiqué Quacquarelli Symonds (QS). La première place est trustée pour la neuvième année consécutive par le Massachusetts Institute of Technology. Le podium exclusivement américain est complété comme l’an dernier par les universités de Stanford et Harvard. Le California Institute of Technology, quatrième, devance l'Université d'Oxford, cinquième.

Dix dans le top 1000

L'Université de Zurich fait un bond de sept places (69e), celle de Genève en gagne quatre (106e), celle de Berne neuf (114e) et celle de Bâle deux (149e). Les Universités de Lausanne (169e) et de Saint-Gall (428) enregistrent en revanche une baisse de respectivement seize et trente places.

L'Université de la Suisse italienne fait quant à elle son entrée dans le classement à la 273e place. En tout, dix hautes écoles suisses figurent parmi les 1000 meilleures universités, soit une de plus que l’an passé.

( ATS/NXP )