Nouvelle technologie écoresponsable – L’EPFL va recycler l’urine en engrais

L’EPFL a annoncé cette semaine la construction sur son campus de WC non genrés, mais ils ne seront pas parés de cette seule vertu. L’installation se veut également au top de l’écologie, grâce à un système de récupération et de traitement de l’urine pour la transformer en engrais.

Il s’agit d’abord de séparer l’urine des eaux noires (les selles), puis de la collecter, explique Clive Gloor, l’un des responsables du projet à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL): «Le bâtiment dans lequel nous allons installer ces toilettes spéciales s’y prête bien, car les blocs sanitaires sont situés au-dessus d’une des galeries techniques, ce qui permet de collecter les urines et de les acheminer dans une cuve de récupération.» Ces WC seront opérationnels courant 2022, et d’autres ne sont pas exclus à plus long terme, mais cela se fera au cas par cas, en fonction des lieux, et des coûts.