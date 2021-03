Nuisances aviaires – L’EPFL teste un pigeonnier contraceptif Une drôle de petite tourelle est installée sur le campus depuis plusieurs mois. Elle offre le gîte aux oiseaux tout en permettant de limiter les naissances. Chloé Banerjee-Din

Devant le pigeonnier, Sébastien Sartorio, qui en a conçu l’architecture, et Amanda Dudt, qui a lancé l’idée. Florian Cella

On connaissait la pilule, le patch et l’implant. Voici venir le pigeonnier contraceptif. Depuis l’automne passé, une étrange tourelle grise se dresse sur le campus de l’EPFL, non loin du SwissTech Convention Center et de la ligne du métro. Pour les volatiles du coin, c’est plus qu’un gîte: une structure pensée pour réguler leur nombre sans leur faire le moindre mal.

Derrière cette idée, soutenue par un programme de durabilité de l’EPFL, Amanda Dudt et Sébastien Sartorio ont tous les deux une passion pour le pigeon des villes, dit «pigeon biset». Étudiante en biologie à l’Université de Lausanne au début du projet, Amanda Dudt gère à présent le pigeonnier bénévolement. Sébastien Sartorio, désormais architecte, en a conçu les plans à partir de son projet de diplôme.