Inégalité de traitement – L’EPER remet une pétition au parlement pour une aide sociale juste L’Entraide protestante suisse (EPER) s’est rendue à Berne mardi. L’aide existante pour les personnes étrangères – différente de celle des Suisses - est dénoncée.

L’EPER a remis les 8551 signatures récoltées pour s’opposer à l’inégalité de traitement en matière d’aide sociale au Parlement mardi en fin de matinée. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Toutes les personnes qui se trouvent dans une situation financière difficile devraient recevoir une assistance adaptée. L’Entraide protestante suisse (EPER) a remis mardi une pétition de quelque 8500 signatures en ce sens au Parlement.

La loi stipule notamment que, pour les personnes admises à titre provisoire (permis F), et les permis S, soit actuellement les réfugiés d’Ukraine, le montant de l’aide devait être inférieur au taux normal applicable à l’aide sociale. En fonction des cantons, il peut être jusqu’à 40% inférieur au montant de base.

Permis B et C aussi discriminés

Or, la vie n’est pas moins chère pour les personnes concernées, pointe l’œuvre d’entraide. Ceux qui disposent d’un droit de séjour légal (permis B ou C), vivent en Suisse depuis des années et ont travaillé dans le pays sont également discriminés. En cas de recours à l’aide sociale, leur permis peut ainsi être révoqué ou rétrogradé.

Conséquence, de nombreux étrangers renoncent à leur droit à l’aide sociale, avec pour résultat que des familles entières vivent dans la pauvreté. L’EPER a remis les 8551 signatures récoltées pour s’opposer à cette inégalité de traitement au Parlement mardi en fin de matinée.

L’organisation soutient parallèlement les objets parlementaires qui vont dans ce sens, comme l’initiative parlementaire «La pauvreté n’est pas un crime», déposée par la conseillère nationale Samira Marti (PS/BL). Elle demande qu’après un séjour légal ininterrompu de plus de 10 ans en Suisse, une révocation de l’autorisation de séjour ne soit plus possible.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.