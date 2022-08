54 ans après le crash – L’épave d’un Piper ressurgit du glacier d'Aletsch Les débris d’un Piper accidenté en 1968 ont été trouvés par un guide de montagne sur la Konkordiaplatz. Naomi Jones Alexandra Elia

Des morceaux d’avion ont été trouvés sur le chemin entre le Jungfraujoch et la Konkordiaplatz. Photo: Stefan Gafner

Des morceaux d’avion ont été découverts sur la Konkordiaplatz (aussi nommée «place de la Concorde») du glacier d'Aletsch. Selon le gardien de la cabane Konkordia, Stefan Gafner, il s’agit d’un petit avion. «Les pièces sont éparpillées un peu partout.» Mais l’on ne sait pas encore de quel avion il s’agit. On ne sait pas non plus si l’avion a été transporté à cet endroit par le glacier ou s’il s’est écrasé précisément à cet endroit.