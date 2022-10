Nouvelle production – Leos Janacek, un compositeur en sa demeure au Grand Théâtre Après «Jenufa» la saison passée, la maison genevoise présente «Katia Kabanova», pièce en trois actes pour un drame étouffant. Présentation. Rocco Zacheo

Corinne Winters, dans le rôle-titre durant des répétitions au Grand Théâtre. La soprano est de retour à Genève après avoir chanté le rôle de Jenufa la saison passée. CAROLE PARODI

C’est une ombre intense qui plane depuis deux saisons sur l’affiche du Grand Théâtre. Celle d’un compositeur, Leos Janacek, qu’on se réjouit de retrouver ces prochains jours sur la scène de la maison genevoise, dans une nouvelle production lyrique. Après «Jenufa», livrée avec un succès certain en mai dernier, voici arrivée l’heure d’un autre drame poignant signé par le compositeur tchèque. Dès le 21 octobre, «Katia Kabanova» se déploie et boucle ce qui ressemble à un diptyque du malheur, avec ses trames puissantes et ses figures aux traits profondément marqués. Près de vingt ans séparent la création des deux pièces – 1904 pour la première, 1921 pour la seconde – et pourtant, le mélomane ne manquera pas d’y déceler des liens évidents de parenté, des continuités solides entre les deux intrigues.