Nouveauté discographique – Leopold Godowsky, un piano retrouvé L’interprète Muza Rubackytefait revivre la colossale «Sonate en mi mineur» du compositeur oublié. Un album vertigineux. Rocco Zacheo

La pianiste lituanienne Muza Rubaticke, est aussi une grande spécialiste de Liszt. IGOR B. GLICK

Dans un hypothétique album photos des oubliés de l’histoire de la musique, il trônerait sans doute en bonne place, au milieu de quelques autres figures qui ont chevauché le XIXe et le XXe siècles. De Leopold Godowsky (1870-1938), on ne joue pas grand-chose sur scène de nos jours, et on en grave encore moins. Sans doute que le corpus du Lituanien naturalisé Américain intimide par la densité de ses partitions et par l’exigence technique qu’elles mobilisent. On pense, par exemple, à ses «Études» de Chopin adaptées pour la main gauche, qui sont d’une difficulté diabolique.

Précision et sensibilité

On pourrait évoquer aussi, parmi ses quatre cents pièces, le monument que constitue sa «Sonate en mi mineur», qu’on pourrait définir de pan pianistique tant les influences et les esthétiques s’y croisent. En plongeant dans ses dédales, on y croise des touches qui nous renvoient à Scriabine, Liszt, Chopin ou encore Rachmaninov.

Autant dire que, dans ce flux qui submerge, le défi le plus grand qui se pose à l’interprète est de trouver un souffle pour saisir les grandes structures et canaliser tous les flux. Muza Rubackyte, qui est elle aussi Lituanienne et qui s’est établie à Genève, y parvient à merveille en saisissant avec précision et sensibilité chaque détail. Son approche de Godowsky paraît évidente et limpide: on est subjugué par la conduite des lignes de l’«Allegro» initial, qui, avec ses dix-huit minutes, constitue un petit continent fragmenté. On admire aussi la profondeur qui se dégage des passages apaisés, comme dans ce «Lento mesto» qui ouvre le dernier mouvement. Un ton qu’on retrouve plus loin, dans ces «9 Préludes op.1» de Szymanowski aux tempi lents et empreints de noblesse.

