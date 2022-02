Rencontre – Léonie Pernet, musique de consolation pour usine d’incinération C’est aux Cheneviers que le festival Antigel convie le public au concert de la nouvelle coqueluche de la scène indé française, vendredi 4 février. Sa partition est grandiose, ses mots collent à l’époque. Fabrice Gottraux

Léonie Pernet, 33 ans, musicienne française, polyinstrumentiste naviguant entre romances ondoyantes, extravagances électroniques et fantômes classiques. JEAN-FRANÇOIS ROBERT

«On va essayer d’être à la hauteur.» Antigel n’avait pas encore débuté sa 12e édition qu’on discutait encore avec Léonie Pernet de cette proposition «incongrue» fomentée par le festival genevois. Vendredi 4 février, cette musicienne française dont la cote ne cesse de monter depuis son premier album, «Crave», en 2018, se produirait dans l’usine d’incinération d’ordures des Cheneviers.

«Je fais ce qu’on me dit de faire.» Vraiment?! «Non, ce n’est pas vrai!» Heureusement. «Mais l’idée me plaît.» Et comment donc? «Chaque lieu se charge de ce qu’on lui donne, il n’y a pas grand-chose qui soit antinomique avec un moment d’échange et de partage.» Et ce n’est pas tout. «J’aime quand le son bave. J’ai déjà joué dans une église. Une usine d’incinération, ça ne me fait pas peur.»

Sous les cheminées

Un concert dans un lieu inhabituel, soit. Avec une musique pleine de rebondissements, encore mieux. Concernant la manifestation au nomadisme forcené, ce n’est toutefois pas une nouveauté: par deux fois déjà, Antigel a fait du grabuge sous les deux grandes cheminées (dont une double si on regarde bien) émergeant de la campagne d’Aire-la-Ville. On les voit de loin. Pour entendre Léonie Pernet, il faudra aller dans une très grande halle, très haute de plafond, bordée d’une immense verrière. Prière de s’habiller comme en hiver: hormis les fours, la bâtisse n’est pas chauffée. Au passage, on apprend d’ailleurs qu’il n’y a que le froid que craint la musicienne…

Mais passons. S’il n’était ce cadre volontairement insolite, on s’arrêterait, quoi qu’il en soit, pour écouter Léonie Pernet. Parce que sa musique déborde d’une beauté pleine d’équilibres et de ruptures aussi entraînants qu’évocateurs. Elle colle à l’époque. Probablement parce que les décennies précédentes y figurent, mais digérées, ainsi les années 70, 80, 90, du clubbing à la new wave, en passant par l’ambient et la suite, jusqu’aux sons telluriques de la trap.

En résulte des romances ondoyantes, des extravagances électroniques traversées encore de fantômes du classique. Tout cela s’agite dans le son de Pernet, qui produit autant qu’elle joue, du piano, de la batterie, des percussions, enfin le chant. Même génération, même goût de la musique sans chapelle, Jean-Sylvain Le Gouic – il est né en 1988, elle en 1989 – a participé de près à la réalisation de l’album «Le cirque de consolation», deuxième opus, paru en novembre 2021.

«Contrairement à ce qu’on peut lire, j’ai tout fait pour ne pas me lancer dans une carrière de DJ.» Léonie Pernet, musicienne française, polyinstrumentiste, auteure de deux albums, «Crave» et «Le cirque de consolation»

Ou était-ce le «cirque de consommation»? «Ah, vous voulez dire le show-business?» Elle aurait pu faire carrière comme DJ, c’est un monde qu’elle a fréquenté, en particulier dans les clubs LGBTQ+ de la capitale française. «Contrairement à ce qu’on peut lire à mon propos, j’ai tout fait pour ne pas me lancer dans cette carrière! Même si ça se passait très bien – et il m’arrive encore de mixer – être acclamée pour jouer les tracks des autres ne me satisfait pas. Un DJ set rapporte trois fois ce qu’on gagne en concert. Mais ma propre proposition est autrement plus aventureuse à mon sens.»

Il est vaste, son spectre esthétique. On le verrait bien soutenir un drame épique au cinéma. Entendez les cordes et les cuivres, et les synthés bourdonnant. L’histoire serait triste et belle à la fois. Ou ces notes de piano vibrant dans l’espace comme la ligne d’horizon dans la chaleur. Celles-ci conviendraient pour une scène intimiste, l’image fragile d’un geste de tendresse. Libre d’interprétation.

Cathartique, élégant, poétique

D’ailleurs, les textes n’en disent guère plus, sinon une quête personnelle, en particulier l’écho du métissage, les ascendants de Léonie entre Europe et Afrique – «Oh, j’entends, dans le chœur discordant, la voix d’une enfant de sang mêlé», ainsi dans «Il pleut des hommes». D’une identité féminine à construire, d’autant plus touchante qu’elle reste imprécise comme l’est chaque trajectoire individuelle – «Géante aux pieds d’argile, féminine malgré mes efforts» dans «La mort de Pierre».

Globalement cathartique, ainsi de «Hard Billy», titre phare de ce deuxième album, mais toujours élégant. Toujours poétique mais d’une efficacité redoutable, aussi bien dans les mélodies que dans les arrangements. Ainsi va Léonie Pernet, nouvelle coqueluche de la scène indé, figure adorée des médias féministes, décolonialistes, dégenristes. Deux réputations en une pour elle, Léonie Pernet en icône homosexuelle, mais qui ne s’étale pas sur le sujet. Chacun, chacune son idée. Et pour qui ne s’y entend pas (encore?) en matière de révolution sociologique, la musique de Léonie Pernet constitue une invitation extraordinaire à se laisser porter vers un ailleurs rêvé. Par ces temps de contractions idéologiques, voilà qui console parfaitement.

