Série TV – «Leonardo» fait ses petits arrangements avec la vérité Cette superproduction européenne en huit tableaux retrace avec beaucoup de licence poétique la vie et l’œuvre du grand Léonard de Vinci. Mais comment démêler les vérités avérées de la fiction? Quelques exemples Saskia Galitch

Léonard de Vinci (Aidan Turner), tout génie qu’il était, avait une nette tendance à procrastiner et n’arrivait que rarement à aller au bout de ses projets. RTS/Fabio Lovino

Après s’être intéressé à «X Files» puis à la famille Médicis, Frank Spotnitz se plonge aujourd’hui dans l’univers de Léonard de Vinci. Simplement intitulée «Leonardo», cette superproduction européenne qui a nécessité la réalisation de 2500 costumes et la construction de 20 000 mètres carrés de décors pour reconstituer Florence et Milan, commence en 1506, quand le génie est accusé du meurtre de Caterina da Cremona. Jeune et ambitieux officier du duché de Milan, Stefano Giraldi mène l’enquête.