Satire au Théâtricul – Léo Mohr, prêtre de la félicité Avec son acolyte Chase Brantley, le Genevois propose une séance collective de développement personnel fondée sur «La Théorie du bilboquet». Katia Berger

Chase Brantley assiste Léo Mohr dans sa fonction de prédicateur bon marché inspiré par Tony Robbins. FJOLLA ELEZI

«Après l’effort, essaie encore et persévère d’une autre manière.» Voilà résumée la recette du bonheur, telle que vous l’inculque le coach de vie qui vous attend jusqu’à dimanche au Théâtricul. La phrase vous paraît banale? Bancale, peut-être? Creuse? Ou redondante? Elle résonnera pourtant entre vos oreilles comme la rengaine du bien-être, et vous conduira à la sérénité pourvu que vous l’appliquiez au quotidien.

Un «Tabouret» à pieds géants Délaissant le personnage suisse-allemand de Johann qu’il incarnait dans ses Cabarets des Amis savoureux, le comédien genevois Léo Mohr parle désormais en son propre nom. Anglophone, ce nouvel avatar aurait, dans l’enfance, reçu un bilboquet de son père, qu’il aurait vite fait de ranger aux oubliettes, désespéré qu’il était de ne pas réussir à introduire la boule volante dans sa tige en bois. Devenu adulte, avec toutes les impasses que cela suppose, l’ancien élève de l’Écolint se serait rendu en Californie consulter Tony Robbins, gourou de la connaissance de soi. Il aurait appris auprès du prédicateur qu’aucun problème n’est insoluble, ni aucun obstacle insurmontable. Car à force de persévérance, on vient toujours à bout de ses démons, qu’un entraînement régulier permet de maîtriser, à l’instar du jeu d’adresse.

Railler l’église, pas la foi

Aux yeux du vrai Léo, qui pratique le théâtre à Genève depuis que ses parents Patrick Mohr et Michele Millner l’ont plongé dans la marmite tout petit, «il n’y a rien à sauver» dans le développement personnel. Or le jeune homme n’en constate pas moins que la méthode a «réellement aidé certaines personnes». «Je ne voudrais ni les offusquer ni les pointer du doigt, affirme-t-il. Il m’est arrivé d’aller mal et de frapper moi-même à différentes portes. Critiquer l’église est une chose, critiquer la foi n’avance à rien.» D’autant que le «désir de s’améliorer est en soi une belle chose, poursuit l’humoriste. Mais il me paraît illusoire, voire dangereux, de donner à croire qu’on y arrive en un week-end: c’est le travail de toute une vie, non?»

Avec son compère Chase Brantley, rencontré en 2016 à l’École Philippe Gaulier, Léo Mohr recourt donc à l’absurde plutôt qu’à la moralisation. «Nos blagues sont hyperbêtes», prévient le tandem, qui se définit tantôt comme une paire de clowns, de bouffons ou simplement d’«idiots tâchant de bien faire alors qu’ils sont à côté de la plaque».

Interaction avec le public

Sur la petite scène du Théâtricul où officient les deux larrons, un fauteuil, des tapis, deux petites tables et un écran pour le PowerPoint. Tandis que Chase fera l’assistant balourd, Léo donnera son TED Talk de maître spirituel. Venus assister à une session de coaching, les spectateurs, eux, joueront le jeu en répondant aux questions portant sur leurs ressentis.Vu la participation active sollicitée de la part de l’assistance, le texte de «La Théorie du bilboquet» repose largement sur l’improvisation et évolue d’une représentation à l’autre. «C’est le cas pour Tony Robbins aussi, qui fait intervenir ses ouailles pour mieux abuser d’eux émotionnellement», fait remarquer Chase, connaisseur du phénomène de par son implantation en Géorgie américaine. «On vous rend vulnérable pour mieux vous sauver ensuite!»

Au théâtre comme dans la vraie vie, le coach en développement personnel interagit avec ses ouailles, ici une spectatrice du Théâtricul. FJOLLA ELEZI

Aux USA, nos lascars se montreraient plus virulents dans leur satire du célèbre essayiste adepte de la «marche sur le feu». À Chêne-Bourg, où on le connaît moins et où les mœurs sont plus civilisées, les satiristes avancent à fleurets mouchetés. S’appuyant sur leur relation d’une qualité rare («nous avons beaucoup de mauvaises idées, mais aucun ego l’un par rapport à l’autre»), ils parviennent à démonter les techniques du coaching tout en offrant de la joie. «Les gens découvrent les ficelles, mais n’en repartent pas moins heureux que s’ils les avaient gobées!» sourient-ils.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.