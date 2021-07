Multitude de versions – L’Enyaq inaugure la ligne des véhicules électriques de ŠKODA Le premier SUV tout électrique de ŠKODA se place dans la catégorie des compacts, mais… grands. Gil Egger

La marque tchèque appartenant au groupe VW attaque le marché des SUV électriques avec des arguments propres à ses gènes. G. Egger — ŠKODA -DR

Le groupe Volkswagen entend identifier nettement les véhicules de chaque marque, issus de la même base appelée MEB (Modularen E-Antriebs-Baukastens). Elle a servi pour la VW ID4 et l’Audi Q4 e-tron et se cache sous le premier tout électrique de ŠKODA. Mettez les trois côte à côte et vous constaterez les différences. La VW inaugure une allure inédite, l’Audi se place dans la catégorie des SUV et reste proche de ceux badgés Audi.

L’Enyaq iV de ŠKODA marque son originalité. Le groupe fait confiance à l’usine tchèque pour la construire, la seule qui assemble des véhicules électriques hors d’Allemagne. ŠKODA applique fidèlement les lignes générales de ses modèles, elle a réussi à doter sa première expérience tout électrique d’un caractère propre, en conservant des formes créant une famille facile à distinguer.