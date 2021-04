Lettre du jour – L’envie fait bouger les lignes Opinion Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Cologny, 27 mars

Vous avez remarqué? Depuis que les restaurants sont fermés, on n’a jamais autant parlé de nourriture! Émissions de télévision, articles de journaux, conseils nutritionnels à la radio, sur le web, etc. Tous veulent nous inciter à manger bio, local, sain, léger… Le bonheur est dans le «sans»: sans gluten, sans sucre ajouté, sans lactose, sans additifs, sans conservateurs, bientôt sans pesticides (?) et j’en oublie.

Et dans le reste de nos vies? Le «sans» est-il l’horizon rêvé de notre civilisation? Sans voitures, sans avions, sans pollution, sans charbon, sans pétrole, sans gaz, sans nucléaire… la sobriété, quoi. L’envers du décor, pour certains, c’est sans argent, sans vaccins, sans perspectives d’avenir, sans liberté…

Alors comment parvenir à un équilibre, et surtout s’en réjouir, alors que nous sommes nourris au biberon de la surconsommation et de la liberté individuelle?

Une idée: faire envie. Certains chefs de cuisine ont banni toute nourriture autre que locale et proposent une (re)découverte des produits du terroir. On peut donc faire envie avec du «sans», compris comme un remplacement par du moins cher, moins loin, moins polluant… et non pas par de la privation!

L’envie semble donc plus efficace que la vertu, l’économie et la morale pour faire bouger les lignes. Évidemment, remplacer l’envie de manger de la viande par un succulent plat de vers ou d’insectes, ce n’est pas gagné! Mais vous savez aussi vous priver de certains aliments qui vous font envie mais sont nocifs pour votre santé.

Alors, aux prochaines vacances, qu’est-ce qui vous ferait envie, sans détruire ni votre santé ni la planète? Lancez le débat en famille, sans masque, si vous ne dépassez pas dix personnes!

Richard Jaquemet

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.