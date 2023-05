La nouvelle vie de la star suisse – L’entrepreneur Roger Federer est un retraité hyperactif La légende du tennis mondial, qui a rangé sa raquette l’automne passé, poursuit sa florissante carrière d’homme d’affaires. Et l’étendue de la galaxie Federer semble infinie. Sylvain Bolt

Lundi 1 er mai, lors du Met Gal de New York, Roger Federer a présenté son dernier coup de businessman. Une paire de lunettes de sa ligne «RF», conçue avec la marque américaine «Oliver Peoples.» GETTY IMAGES

Plaisir retrouvé de la glisse après quinze ans d’abstinence de ski. Matchs de football de la Suisse ou de «son» FC Bâle. En décembre, Roger Federer n’a même pas pu accompagner sa famille à la course de l’escalade genevoise car il devait filer à New York: business, show télévisé et match des Brooklyn Nets (NBA). Le retraité de 41 ans sprinte aux quatre coins du globe depuis sa retraite sportive du 15 septembre dernier. Pour le plaisir mais aussi et surtout pour le business.



«Federer est un ambassadeur intemporel dont l’image et la carrière de marque dépassent son statut d’ancien joueur», résume Emmanuel Bayle, professeur de gestion du sport à l’UNIL. «C’est un excellent communicant maîtrisant plusieurs langues et un citoyen du monde intéressant dans un contexte de mondialisation», poursuit Michel Desbordes, professeur de marketing à l’Université Paris-Saclay.