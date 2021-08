Il a le handball dans la peau – L’entraîneur Juan Basmalis Gomez veut grandir avec Chênois Binational Espagnol et Grec, l’ancien joueur de Limoges a pris les rênes du néo-promu en Quickline League. C’est son premier poste pro en tant que coach. Il n’en fait pas une maladie. Pascal Bornand

Juan Basmalis Gomez n’est pas décidé à tomber dans le piège de la Quickline Handball League, l’élite du championnat suisse. Laurent Guiraud/Tamedia

À Sous-Moulin, des oriflammes festoient devant l’entrée du centre sportif. Ils célèbrent le titre des volleyeurs et la promotion des handballeurs en Quickline League (QHL, ex-LNA). Saison flamboyante, colocs et cocorico! Depuis, l’euphorie a glissé en pente douce et l’été a retroussé ses manches. Comme le resto d’à-côté, les deux équipes sont encore en chantier. Elles préparent la nouvelle saison avec son lot de soucis.

À Belgrade, Ratko Pavlicevic, le coach des champions suisses, ronge son frein, bloqué par un problème de visa. Côté hand, trois cas de Covid ont mis l’équipe en quarantaine durant une semaine. Juan Basmalis Gomez fait contre mauvaise fortune bon cœur. C’est avec Chênois que l’ancien joueur de Limoges a décidé de lancer sa carrière d’entraîneur. À 34 ans. La pandémie n’est pas étrangère à sa reconversion précoce.