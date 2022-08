Festival de fin d’été – L’enthousiasme contagieux de Nadège Rochat La violoncelliste suisse ouvre les Variations Musicales de Tannay. Rencontre avec une artiste épanouie. Matthieu Chenal

Nadège Rochat et son violoncelle «ex-Vatican» de Niccolò Amati. SERENA BOLTON

Congé maternité oblige, Nadège Rochat a repris ses quartiers en Suisse pour se rapprocher de sa famille. Sans délaisser pour autant la scène, la violoncelliste suisse prend une pause d’un an de sa classe à la Royal Academy of Music de Londres. Celle qui fait l’honneur aux Variations Musicales de Tannay d’assurer le concert d’ouverture, jeudi, avec l’Orchestre Nexus dirigé par Guillaume Berney, prend le temps de parler de ses coups de cœur.

Aînée d’une fratrie de six frères et sœurs où la musique est omniprésente, Nadège Rochat caracole très vite en soliste au charme incontestable, à la présence scénique intense et à la curiosité insatiable. Depuis ses débuts au Konzerthaus de Berlin en 2010, elle est invitée régulièrement par les meilleurs orchestres, en particulier en Allemagne (elle a étudié à Cologne) et en Angleterre (elle a fait son master à Londres).

On apprécie sa personnalité affirmée autant dans des pages célébrissimes – elle vient d’enregistrer magnifiquement le «Concerto» d’Antonín Dvorák avec l’Orchestre national d’Écosse – que dans des raretés: «Épiphanie» d’André Caplet, «Elegy» d’Ina Boyle (1889-1967). «J’aime bien apporter quelque chose de nouveau à chaque enregistrement et je suis fière d’avoir révélé cette pièce d’une compositrice irlandaise qui a été très peu jouée de son vivant. Un journal irlandais a ironisé qu’il avait fallu un orchestre allemand, un chef français et une soliste suisse pour faire découvrir la musique d’une Irlandaise!»

Modernité de Schumann

Mais, au programme de Tannay, la jeune trentenaire a choisi le «Concerto pour violoncelle» de Robert Schumann: «C’est mon préféré, mais ça n’a pas été toujours le cas. Longtemps, il m’a résisté. L’amour pour cette œuvre s’est développé sur des années. J’ai lu sa correspondance et ça m’a donné la clé pour mieux le connaître.»

Nadège Rochat bénéficie du prêt d’un violoncelle unique, propriété d’une fondation mexicaine. SERENA BOLTON

Le déclic vient du fait qu’il s’agit d’une œuvre tardive du compositeur allemand, dans une phase où il était épris de modernité: «Si on s’attend à un Schumann romantique et plaisant, on sera forcément dérouté par l’absence de cohérence de la forme. Mais elle colle au contenu qui traduit ses doutes internes, le tumulte de ses émotions. Et au milieu de cette lutte surgissent des moments de grâce qui viennent d’un autre monde.»

«Cet instrument m’est tombé du ciel alors que je cherchais désespérément un meilleur instrument.» Nadège Rochat à propos de son violoncelle

La grâce qui porte Nadège Rochat depuis quelques années vient de sa lune de miel avec son instrument, prêté depuis 2016 par un collectionneur d’art mexicain: l’«ex-Vatican» jadis attribué à Stradivarius. «Cet instrument m’est tombé du ciel alors que j’en cherchais désespérément un meilleur. Il s’agit d’une ancienne viole de gambe construite vers 1620-1630 par Niccolò Amati, le maître de Stradivarius, transformée en violoncelle et qui a servi pour les offices de la chapelle Sixtine. Son restaurateur parisien au début du XIXe siècle l’a orné de peintures d’anges. Il a cette qualité d’être tout le temps présent, même au bord du silence.»

Les hôtes du château Afficher plus La glace en forme de diapason de l’affiche des Variations Musicales a de quoi nous mettre l’eau à la bouche: le contenu de la programmation confirme l’excellent goût de l’édition 2022. Les grands noms de la musique classique ne viennent sans doute pas pour l’acoustique du lieu, la tente implantée dans la cour du château de Tannay n’étant pas l’atout principal du festival classique de La Côte. Mais l’accueil de Serge Schmidt et de son équipe de bénévoles fait toute la différence. Sans oublier le cadre du parc aux arbres majestueux et le panorama sur le lac qui offrent un décor idyllique pour une soirée d’été. Tannay a vite su fidéliser la participation d’interprètes populaires, comme les frères Capuçon – tous deux présents cet été, ou encore Wilson Hermanto et ses Cameristi della Scala. La venue en duo de Tedi Papavrami et Nelson Goerner dimanche 21 août est à coup sûr un incontournable, de même que le concert de clôture le 29 avec Maria João Pires. Cédric Pescia ce vendredi 19 en remplacement de Beatrice Berrut est aussi une promesse d’excellence. Tannay, cour du château

Du 18 au 28 août

musicales-tannay.ch/

