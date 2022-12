L’Entente se meurt, l’Entente est morte? On en prend le chemin. Sauf retournement le 20 décembre, l’alliance électorale unissant PLR et Centre ne sera pas scellée pour le premier tour des élections du Grand Conseil et du Conseil d’État. Un cas rare, voire unique, dans la longue histoire de cette alliance scellée en 1936.

L’alliance de droite ressuscitera-t-elle? C’est possible, car en politique, rien ne meurt jamais ou presque. Un rabibochage est même programmé pour le second tour de l’élection au Conseil d’État.

Mais les tensions s’accumulent. Cela fait des mois, voire des années que ses composantes se séparent. En 2019, pour les élections nationales, Le Centre avait failli lâcher le PLR. Une minorité agissante au sein du PLR rêve d’une alliance électorale avec l’UDC depuis des années. À terme, si rien n’est fait, la rupture interviendra,

«Il n’est pas plus étonnant de voir des candidats changer de parti pour être élus que des partis changer d’alliance.»

Faut-il s’en étonner? Non. Il n’est pas plus étonnant de voir des candidats changer de parti pour être élus que des partis changer d’alliance pour avoir plus de représentants. Dans une «société liquide» ou certaines frontières et principes s’estompent, ce qui est expédient fait foi.

L’option choisie par la droite bourgeoise est-elle pour autant raisonnable? On peut en douter. Car son espace politique est très encombré.

Comme le résume, le député Sébastien Desfayes, pour l’élection au Grand Conseil, pas moins de sept partis (MCG, UDC, Centre, PLR, Vert’libéraux, liste Maudet, liste Barthassat) vont tenter de se partager 55% de l’électorat. Faute d’alliance, synonyme de galvanisation des forces communes et de partage des voix éparses, chacun sera renvoyé à ses forces propres. En 2023, à droite, la loi de la jungle va jouer à plein.

