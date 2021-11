Élection à la Swiss Football League – L’entente romande s’est transformée en quasi-mésentente Alors que la Ligue renouvelle son comité directeur ce vendredi, les clubs francophones se présentent en ordre dispersé dans la bataille. Chacun défend son pré carré. Nicolas Jacquier

Bien malin qui peut prévoir ce qui se passera ce vendredi au siège de la SFL. Si l’élection de Philipp Studhalter à la présidence ne semble pas faire de doute, celle des neuf membres du futur comité est pleine d’incertitudes. KEYSTONE

Une élection, c’est en premier lieu le choix des hommes et, derrière eux, des idées qu’ils incarnent et des projets soutenus ou portés. Mais c’est aussi la confrontation de blocs compacts, de régions linguistiques et de perceptions différentes. Tout cela se vérifiera à nouveau ce 19 novembre à l’occasion de l’assemblée de la Swiss Football League, dont les représentants seront appelés à désigner le successeur d’Heinrich Schifferle et à élire un nouveau comité (9 membres).

Plus que le fauteuil de président de la SFL, qui semble promis au Lucernois Philipp Studhalter, c’est la composition du futur comité qui fait débat. À quelques jours du scrutin, c’est l’effervescence avec des clubs romands prêts à se saborder entre eux pour faire valoir leurs propres intérêts. On sait déjà que Servette (Richard Feuz/nouveau), Yverdon (Marco Degennaro/nouveau) et Xamax (Jean-François Collet/ancien) présenteront chacun un candidat. Parmi les latins, il y a aussi le FC Lugano qui veut faire entendre sa voix, représentée par Michele Campana, son directeur. Face à une forte coalition alémanique, tous ne passeront pas.