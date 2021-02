Récit de concert – L’ensemble Gli Angeli s’envole au plus près de Bach La formation a poursuivi lundi son exploration palpitante des «Cantate» du cantor de Leipzig. Rocco Zacheo

Le fondateur et directeur de l’ensemble Gli Angeli, Stephan MacLeod. JACQUES PHILIPPET

Un concert en 2021? C’est cela avant tout: des tourelles noires au sommet desquelles des yeux mobiles scrutent les musiciens pour les livrer ailleurs en images. De grands éclairages pour plateaux de tournage et des parois en plexiglas fin séparant chacune des voix sur la scène. L’ordinaire de l’ensemble Gli Angeli ne se départit pas de l’appareillage logistique adopté par toutes ces formations qui poursuivent leur vie musicale sur internet. Ici comme ailleurs, le streaming est roi indétrônable. De sorte que, vu in situ, au temple de Saint-Gervais, le concert donné lundi soir par les Genevois avait au premier abord les allures d’un étrange laboratoire. Vieilles pierres et voûtes séculaires aux côtés d’une technologie fine: la pandémie offre ce genre de dissonances aussi.